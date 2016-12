31 marzo 2014 Hollande: "Colpa mia ma ora nuovo governo e giù tasse" Presidente commenta la débacle elettorale e presenta il premier Manuel Valls. "Sarà un esecutivo di lotta", dice. Annunciato anche un taglio delle tasse Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - "Ho affidato a Manuel Valls il compito di guidare il governo della Francia. Ne ha le qualità". Lo ha affermato il presidente francese, Francois Hollande, in un messaggio tv. "E' un momento importante della nostra vita nazionale. Avete espresso il vostro malcontento e delusione, me ne assumo personalmente la responsabilità. Ho capito il vostro messaggio, è chiaro. L'incarico a Valls sarà quello di guidare un "governo di lotta", ha aggiunto.

Francois Hollande ha parlato per sette minuti ai francesi con un messaggio registrato e diffuso su tutti i canali. Parole di circostanza dopo la disfatta, il grazie al premier Ayrault e la nomina di Valls con un "governo di lotta". E sarà proprio quest'ultimo nel 2017 l'avversario più agguerrito per l'Eliseo.



La disfatta alle amministrative, unanimemente riconosciuta come "storica", ha lasciato il segno. Sul presidente, apparso in chiara difficoltà, ma anche sulla maggioranza, che in queste ore è in fortissima tensione. Le 155 città di media e superiore grandezza cedute alla destra UMP, che pure si era presentata senza un leader di razza, sono state quasi il massimo di quello che il Partito socialista poteva perdere. Lo scenario peggiore si è puntualmente realizzato e Hollande ne ha preso atto: "avete espresso il vostro malcontento e la vostra delusione. Ho capito il vostro messaggio - ha detto il presidente guardando nella telecamera - è chiaro".



Meno chiaro è il progetto che vorrebbe realizzare adesso annunciando una "diminuzione delle tasse e dei contributi" e mantenendo fermo, al tempo stesso, il suo "patto di responsabilità" con le imprese per rilanciare l'occupazione, un'operazione che già di per sè costa alle casse dello stato 50 miliardi fra mancati introiti ed esborsi aggiuntivi. Hollande ha evocato un nuovo patto, stavolta di "solidarietà": sgravi fiscali alle famiglie (2-3 miliardi secondo Le Monde) finanziati da tagli alla spesa pubblica e da una riduzione delle promesse fatte agli imprenditori. Un cammino impervio, considerando anche il deficit della Francia, ampiamente superiore al 3%.



A portare avanti questa politica di rigore sulla spesa pubblica e di sostegno al potere d'acquisto dovrebbe essere il "governo di lotta" di Manuel Valls, unanimemente riconosciuto come esponente della destra socialista, "liberal" in economia e "repubblicano" nei valori. Una svolta assoluta rispetto al socialdemocratico Ayrault che ha già spinto i due ministri ecologisti ad annunciare che del nuovo governo non vogliono far parte. Non ci sarà, con ogni probabilità, neppure la Guardasigilli, Christiane Taubira - acerrima nemica di Valls sulla riforma penale - mentre la "gauche della gauche" nel partito ha già fatto sapere di trovare la scelta del nuovo premier "piuttosto sorprendente" visto il "bisogno di sinistra" che è emerso dal voto dei francesi.



Al minimo storico nei sondaggi, Hollande è stato costretto a scegliere come premier colui che da mesi è in testa alla classifica dei personaggi politici prediletti (anche se di recente in alcune inchieste è stato superato dal 'cavallo di ritorno' dell'UMP, Alain Juppè). Una scelta azzardata, che qualcuno già ha definito una "coabitazione" fra presidente e premier, tanto appaiono diversi e incompatibili i due personaggi.