Hollande: antisemita attacco Belgio

13:06 - L'attacco al museo ebraico di Bruxelles è "certamente antisemita" secondo il presidente francese, Francois Hollande, mentre è presto per parlare di una "matrice di carattere antiebraico" secondo la Procura di Bruxelles. Al riguardo la portavoce della Procura ha tenuto una conferenza stampa al Palazzo di giustizia, dicendo che le identità delle vittime non sono ancora state divulgate perché sono in corso le procedure per informare prima le famiglie.