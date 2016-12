Hinoki, missione a Pyongyang

06:31 - Il senatore giapponese ed ex star del wrestling Antonio Inoki si recherà in Corea del Nord, su invito delle autorità di Pyongyang, per colloqui con funzionari del regime comunista, teatro nelle ultime settimane di purghe ai vertici. "Sto andando soltanto a chiedere informazioni su persone che ora sono sulla scena principale dopo alcuni cambiamenti nella struttura" del potere a Pyongyang, ha spiegato prima di imbarcarsi all'aeroporto di Tokyo.