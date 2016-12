Hillary Clinton: Putin come Hitler

15:33 - Duro attacco di Hillary Clinton nei confronti di Vladimir Putin. Consegnando passaporti russi a tanta gente che vive in Crimea, il capo del Cremlino si starebbe muovendo addirittura come fece Hitler con le popolazioni di etnia tedesca in Cecoslovacchia e Romania prima della Seconda Guerra Mondiale. Lo ha sostenuto l'ex segretario di Stato Usa. "Quando guarda l'Ucraina - ha detto - Putin vede un luogo che crede essere parte integrante della Madre Russia".