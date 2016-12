08:56 - E' salito a 4 morti il bilancio del crollo dei due edifici di Harlem, a New York, causato da un'esplosione provocata da una fuga di gas. Sessantatré sono invece i feriti, secondo quanto reso noto dalle autorità cittadine. I vigili del fuoco stanno proseguendo le ricerche dei dispersi, che sarebbero 9 per i pompieri e 5 per la polizia.