Hamas: stop assedio nostra vittoria

19:58 - "La vittoria militare della resistenza e la leggendaria fermezza del nostro popolo ci condurranno alla rimozione dell'assedio di Gaza". A dichiararlo è stato il leader locale di Hamas, Ismail Haniyeh, come riferisce la televisione del gruppo al-Aqsa. Lo stesso Haniyeh aggiunge poi: "Quello che il nemico non ha ottenuto in battaglia non riuscirà a ottenerlo nella battaglia politica", ossia nelle trattative a Il Cairo per il cessate il fuoco.