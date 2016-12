00:07 - "Non è vero che usiamo civili come scudi umani": lo ha detto il leader politico di Hamas, Khaled Meshaal, in un'intervista alla Cnn. "E' spiacevole che l'amministrazione americana e il presidente Obama credano alle storie raccontate da Israele - afferma Meshaal -. Hamas si sacrifica per il suo popolo. Il lavoro dei nostri soldati è quello di proteggere il proprio popolo".