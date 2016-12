13:55 - Hamas al momento nega che sia stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco con Israele. "Non abbiamo alcuna indicazione in merito" ha detto per suo conto Mustafa Sawaf, da Gaza. Poco prima fonti israeliane avevano parlato di un accordo raggiunto tra Tel Aviv e Hamas per un cessate il fuoco a partire dall'alba di domani.