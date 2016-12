06:51 - Hamas ha definito la tregua di sette ore annunciata dall'esercito israeliano come "unilaterale" e mirata solo a "distogliere l'attenzione dal massacro di Israele". "La tregua umanitaria di Israele in alcune zone di Gaza è unilaterale - si legge in un comunicato del portavoce Sami Abu Zuhri -. Non ci fidiamo di proposte del genere. La nostra gente deve essere molto cauta".