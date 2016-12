Haiti, ancora 170mila gli sfollati

09:44 - Oltre 170mila sfollati, 600mila persone in condizioni di insicurezza alimentare e più di 50mila nuove infezioni di colera ogni anno. Le sfide della ricostruzione al quarto anniversario dal sisma che nel 2010 causò oltre 220mila morti riportate dall'Asvi, l'associazione Onlus che in questi anni ha aperto scuole, ospedali e mense comunitarie.

"E’ necessario che la comunità internazionale e i donatori non abbandonino Haiti. Questo è il momento di fare un passo ulteriore: dalla ricostruzione fisica delle case e delle infrastrutture alla "ricostruzione dell’umano", affinché le popolazioni colpite tornino a condurre una vita dignitosa", è l’appello di Fiammetta Cappellini, responsabile ad Haiti per Fondazione AVSI, ong italiana presente in 50 paesi del mondo e da quindici anni attiva ad Haiti.



Sono oltre 170mila gli sfollati, 600mila gli haitiani che vivono in condizioni di insicurezza alimentare e si registrano più di 50mila nuove infezioni di colera ogni anno. Il tutto in un contesto di forte decrescita economica: gli indicatori di sviluppo del Paese rimangono bassi, alcuni addirittura in negativo, la popolazione vive per la maggior parte in situazioni di povertà inaccettabile e i diritti, anche i più elementari, non sono garantiti.



L’équipe di AVSI ad Haiti, diretta da Fiammetta, sin dai primi giorni dopo il sisma, è stata accanto alla popolazione terremotata, con attività mirate a contrastare la malnutrizione e a ricostruire le strutture comunitarie. In questi anni, AVSI ha fatto partire 19 nuove opere: sette scuole, due centri educativi, sei centri nutrizionali, tre laboratori artigianali e un ristorante comunitario. Un lavoro reso possibile da uno staff di circa 180 persone, in condizioni difficili e spesso estreme.



“Da che conosco Haiti, non c’è stata pace – racconta Fiammetta Cappellini – Ma noi vogliamo e crediamo fortemente che non possa essere cosi. La miseria di cui questo Paese è vittima, non potrà durare per sempre. Noi crediamo e vediamo ogni giorno che qualche cosa si può fare, che qualche cosa si sta facendo. E il nostro primo impegno continuerà a essere quello di stare al loro fianco, nella sofferenza”.