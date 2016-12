Haines, Cameron: atto diabolico

01:34 - Il premier britannico, David Cameron, ha definito "un atto diabolico" l'uccisione da parte dell'Isis di David Haines. "E' un omicidio ignobile - si legge in una nota di Downing Street -. Faremo tutto quello che è in nostro potere per distruggere questi assassini". Il Foreign Office britannico, intanto, sta "lavorando alacremente per verificare" l'autenticità del video. Se fosse vero, sottolinea Londra, si tratterebbe di un "omicidio ripugnante".