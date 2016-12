H1N1, almeno 40 morti in Grecia

08:47 - E' salito a 40 morti, due dei quali bambini, e 143 contagiati il bilancio delle vittime causate dall'influenza H1N1 in Grecia. Lo riferiscono media locali secondo cui vi sono "59 persone ricoverate in terapia intensiva in diversi ospedali del Paese". Secondo gli esperti del Centro ellenico per il Controllo e la Prevenzione, l'ondata di influenza deve ancora raggiungere il suo picco e comincerà a decrescere solo con il ritorno del bel tempo.