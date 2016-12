07:52 - Un ex guerrigliero di sinistra, per la prima volta nella storia del Guatemala, è stato riconosciuto colpevole di omicidio di contadini indiani nella guerra civile che ha colpito il paese dal 1960 al 1996. Fermin Solano, noto come "tenente David", è stato condannato dal tribunale di Chimaltenango a 90 anni di prigione per il suo ruolo nel massacri nel 1988 di coltivatori pro-governativi nella città di El Aguacate.