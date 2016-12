07:07 - Si sono aperti stamattina in Grecia i seggi per il primo turno delle elezioni amministrative, test di metà mandato per la coalizione destra-socialisti di Antonis Samaras. I greci sono chiamati ad eleggere 325 sindaci e 13 presidenti di Regione. Aperti alle 7 ora locale (le 6 in Italia), i seggi chiuderanno alle 19 (le 18 in Italia). Previsti exit pool.