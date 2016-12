14 febbraio 2014 Gran Bretagna, William e Harry tra i volontari per soccorrere gli alluvionati Anche i due principi in prima fila per aiutare la popolazione del Berkshire. La regina invia cibo e coperte per fronteggiare l'emergenza Tweet google 0 Invia ad un amico

18:07 - William e Harry si sono aggregati ai volontari per soccorrere la popolazione del Berkshire, regione del Sud del Regno Unito colpita da una violenta alluvione. Fin dalle 6 del mattino, i principi hanno dato una mano distribuendo sacchi di sabbia. Per fronteggiare l'emergenza, inoltre, la regina Elisabetta ha inviato cibo e coperte. Intanto il premier David Cameron, contrariamente a quanto emerso in un primo momento, starebbe considerando di ricorrere agli aiuti dell'Unione Europea per far fronte alla crisi.