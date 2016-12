Gran Bretagna, terrore allo zoosafari: il suv di una famiglia prende fuoco

17:30 - "Do we get out or do we stay?" cioè "usciamo o restiamo dentro?": è stato difficile trovare una risposta a questa semplice domanda visto che a porsela erano una mamma e i suoi due bambini rinchiusi in un'auto in fiamme attorniata da leoni. E' accaduto in uno zoo safari di Londra, il Longleat Safari Park.



Il suv con cui la famigliola era nel parco per osservare da vicino la fauna selvatica,di colpo si inceppa, prende fuoco; le fiamme invadono l'abitacolo, non si vede nulla, i bambini iniziano a piangere; Helen, 43 anni, è in preda al panico, non sa cosa fare; stare in macchina è pericoloso, ma all'esterno ci sono 12 leoni in totale libertà che osservano incuriositi la scena, forse anche troppo incuriositi.



George, 9 anni, d'un tratto apre lo sportello, vuole uscire, ma i rangers da lontano gli intimano di rientrare, è troppo pericoloso. passano alcuni lunghissimi minuti fino a quando finalmente i guardiaparco, distraendo i leoni, riescono a far passare la famiglia in un'altra auto portandola in salvo. Una disavventura che però, ha raccontato Helen, i bambini hanno velocemente trasformato in un'eccitante e coraggiosa impresa da raccontare a scuola.