Gran Bretagna, le coste sotto la tempesta Paura per le mareggiate, un disperso

20:53 - Il maltempo sferza anche la Gran Bretagna, dove violente piogge e forti venti rischiano di scatenare pericolose mareggiate lungo le coste e alluvioni lungo i fiumi. Allarmi diramati un po' dovunque in Inghilterra e in Galles, mentre un ragazzo di 18 anni risulta disperso. L'Agenzia per l'ambiente ha esortato gli abitanti delle zone a rischio a non uscire di casa e a prepararsi ad allagamenti. Si rischiano anche gelate e ghiaccio sulle strade.