Governo Italia diserta Paralimpiadi

18:50 - Il governo italiano non partecipa alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Sochi in corso in Russia. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi: alla cerimonia prendono parte solo gli atleti azzurri. L'Italia segue quindi la strada tracciata da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Norvegia e Finlandia che hanno annullato l'invio di delegazioni governative per protesta nei confronti del comportamento dei russi in Ucraina.