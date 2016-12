00:37 - Giro di vite per gli spioni della Rete: dall'americana Nsa agli hacker cinesi, per loro sarà più difficile accedere ai dati degli utenti di Google. Il colosso di Mountain View ha deciso di criptare automaticamente tutte le parole inserite sul suo motore di ricerca. Per il Washington Post è la prima vera e propria rivoluzione provocata da Edward Snowden e dalla sue rivelazioni sul Datagate.