11:56 - Anche Google celebra il Nelson Mandela Day. Il leader sudafricano simbolo della lotta contro l'apartheid, scomparso lo scorso 5 ottobre, oggi avrebbe compiuto 96 anni. La homepage del motore di ricerca si apre con un logo animato (detto anche doodle) che ripercorre la sua vita attraverso le frasi più significative.



Le frasi animate - "L'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo" e "Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la volontà degli altri" sono solo alcuni degli aforismi che lo ricordano. Colorati e accompagnati da una grafica accattivante, per non dimenticare un leader carismatico che fece la differenza nel suo Paese e nel mondo intero.

La storia - Nelson Mandela nacque il il 18 luglio 1918 a Johannesburg e già durante gli studi in legge inizia la sua attività di militanza politica nell'African National Congress (ANC), il primo partito fondato nel 1912 dai neri in Sudafrica. In seguito venne imprigionato dal governo. Durante la detenzione, rimase famoso il suo discorso sul diritto degli oppressi di organizzarsi nella lotta armata come ultima risorsa per reagire contro la violenza dell'oppressore. Nel 1993 ricevette il premio Nobel per la pace e il 27 aprile 1994 vinse le elezioni, passando alla storia come il primo presidente nero del Sudafrica.