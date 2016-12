22:51 - I dipendenti dello stabilimento Goodyear di Amiens si preparano a passare la notte sul posto, insieme ai due dirigenti che hanno sequestrato. Lo riferisce la tv locale France 3 Picardie. Intanto, la prefettura ha convocato per domattina una riunione d'urgenza tra sindacati, top manager di Goodyear in Francia e ispettorato del lavoro, per cercare di trovare una via d'uscita alla situazione.