Golpe in Thailandia, su Twitter protesta senza veli per dire no al colpo di Stato

19:57 - L'esercito ha preso il potere "per ripristinare l'ordine e spingere per le riforme politiche". Così, con un discorso televisivo alla nazione, il capo di Stato maggiore, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato il golpe in Thailandia, il 12esimo dal 1932. Oscurate le altre trasmissioni tv. Due giorni fa l'esercito aveva proclamato la legge marziale dopo sei mesi di crisi politica e scontri di piazza che hanno causato 28 morti e oltre 800 feriti.

Intanto su Twitter dilaga la protesta senza veli contro il colpo di Stato. In seguito alla decisione dell'esercito di proclamare la legge marziale, infatti, giovani donne hanno iniziato a postare in Rete foto di loro nude, coperte solo da un cartello con l'hashtag #nocoup.



Sospesa la Costituzione - L'esercito thailandese ha sospeso la Costituzione, proclamata nel 2007 dalle stesse forze armate in seguito al golpe dell'anno precedente. Lo ha annunciato un portavoce della nuova giunta militare in un bollettino televisivo.



Militari ordinano stop a radio e tv - Tutte le emittenti radio-televisive thailandesi devono interrompere i loro programmi e trasmettere i bollettini nel nuovo regime militare. Lo hanno ordinato le forze armate in seguito al colpo di Stato. Radio e tv stanno già riproponendo a ripetizione il discorso del capo di stato maggiore Prayuth Chan-ocha col quale è stata proclamata la presa del potere.