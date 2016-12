29 luglio 2014 Glasgow, il principe intruso: Harry photo bomb ai Commonwealth Games Eccolo comparire in un selfie che si stavano scattando l'allenatore della squadra di rugby della Nuova Zelanda, l'amministratore delegato dello Sport Manawatu e un docente della Massey University Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:53 - Il principe Harry, si sa, non è mai troppo in linea con gli schemi reali... E se ve lo immaginate in fuga dai flash, al contrario il secondogenito di Carlo e Diana si diverte in quello che viene definito "photo bomb", ovvero intromettersi in foto di altri... Eccolo infatti comparire in un selfie che si stavano scattando l'allenatore della squadra di rugby della Nuova Zelanda, Sir Gordon Tietjens, l'amministratore delegato dello Sport Manawatu, Trevor Shailer, e il docente della Massey University, Gary Hermansson, durante i Commonwealth Games che si disputano a Glasgow.