Girò film porno,rientra in polizia

02:00 - Un agente, espulso dalla polizia brasiliana nel 2013 per aver girato un film porno, ha ottenuto il reintegro da un giudice del lavoro di San Paolo, che ha accolto il suo ricorso. "Il mio cliente ha partecipato a un solo film, prima di entrare in polizia, dove ha sempre avuto un comportamento esemplare", ha detto il difensore dell'agente. Il poliziotto, 28 anni, fu tradito da un compagno di corso in accademia che rivelò ai superiori il suo passato hard.