02:01 - Come preannunciato nei giorni scorsi dalle autorità, almeno 40 agenti dell'Fbi sono stati inviati in missione a Ferguson per indagare sulla morte del giovane di colore, Michael Brown, ucciso da un poliziotto. In precedenza il governatore del Missouri, Jay Nixon, aveva dichiarato il coprifuoco e decretato lo stato di emergenza in risposta ai disordini in città.