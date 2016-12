07:39 - Il Giappone ha ordinato l'abbattimento di oltre 100mila polli dopo la conferma delle autorità della presenza, per la prima volta da tre anni, di influenza aviaria in una fattoria a sud dell'arcipelago. I test hanno confermato la presenza del ceppo H5 in una fattoria di 56.000 animali nella Prefettura di Kumamoto, ha reso noto il Ministero dell'Agricoltura in un comunicato.