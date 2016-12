24 settembre 2014 Giappone sotto shock: bimba di 6 anni trovata smembrata, fermato un 47enne La piccola era scomparsa l'11 settembre nella città di Kobe. L'uomo incastrato dalla sua tessera sanitaria rinvenuta in buste di plastica insieme al corpo della bambina Tweet google 0 Invia ad un amico

17:57 - Il Giappone è ammutolito dall'orrore. La polizia ha arrestato un 47enne a Kobe, città del Giappone occidentale a 450 km da Tokyo. Il fermo è avvenuto il giorno dopo il ritrovamento del corpo smembrato di Mirei Ikuta, una bambina di 6 anni scomparsa l’11 settembre. La polizia ha trovato la tessera sanitaria dell’uomo in una delle buste di plastica usate per occultare il cadavere, rinvenute a 100 metri di distanza dalla casa di Mirei.

Il sospettato - Yasuhiro Kimino, un disoccupato di 47 anni che vive vicino all'abitazione della bimba, nel distretto di Nagata, è stato fermato dalla polizia. È sospettato di aver ucciso la bambina e di aver fatto a pezzi e abbandonato il corpo in una data compresa fra l'11 settembre e martedì.



La polizia ha scoperto la testa e altre parti del corpo della piccola in alcune buste di plastica nascoste in un cespuglio. In una delle buste sono stati rinvenuti anche gli elementi che potrebbero incastrare Kimino: la sua tessera sanitaria e alcuni mozziconi di sigaretta.



Gli esami del Dna, riferisce l'agenza di stampa Kyodo News, hanno confermato che i resti appartengono a Mirei e che il campione ritrovato sul mozzicone corrisponde a quello del sopettato.