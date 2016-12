Giappone, esplosione in una fabbrica chimica: 5 morti e almeno 12 feriti

08:35 - Cinque persone sono rimaste uccise e altre dodici ferite nell'esplosione avvenuta in una fabbrica chimica del gruppo Mitsubishi Materials nella città di Yokkaichi, in Giappone. Un portavoce della polizia della prefettura di Mie, nel centro del Paese, ha spiegato che "l'esplosione è stata provocata da una reazione chimica all'interno dello stabilimento", che produce parti per pannelli solari e componenti per auto.

Secondo quanto riferisce la tv pubblica nipponica, la Nhk, sono sedici i lavoratori rimasti coinvolti nell'incidente: l'esplosione non avrebbe provocato incendi. In base alle prime ricostruzioni nella fabbrica, attiva anche nella produzione di silicio per semiconduttori, erano in corso i lavori per sostituire alcuni macchinari.