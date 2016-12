29 maggio 2014 Giappone, esplode una petroliera: un disperso e quattro feriti gravi In base a quanto riferito dai media locali, sono sette in tutto le persone tratte in salvo a fronte degli otto componenti d'equipaggio complessivi, mentre manca all'appello il capitano Tweet google 0 Invia ad un amico

08:18 - Un disperso e quattro feriti gravi: è il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta in Giappone a bordo della petroliera Shiki Maru, vicino al porto di Himeji, nella prefettura occidentale di Hyogo. In base a quanto riferito dai media locali, sono sette in tutto le persone tratte in salvo a fronte degli otto componenti d'equipaggio complessivi, mentre manca all'appello il capitano.

La petroliera da 998 tonnellate era ancorata a sei chilometri dalla costa, quando un'esplosione si è verificata intorno alle 9:20 locali (le 2:20 in Italia). Ancora da chiarire e da ricostruire le cause dell'incidente, avvenuto comunque dopo lo scarico dell'olio combustibile pesante trasportato.