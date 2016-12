Giappone,"donne incapaci per ciclo" Sciopero del sesso contro politico

14:06 - Yoichi Masuzoe sarà domenica sera con ogni probabilità il nuovo governatore di Tokyo, in base a tutti i sondaggi. Tuttavia, non sono mancate le polemiche per la sua candidatura. Contro di lui è stata lanciata da un gruppo di donne lo "sciopero del sesso". Masuzoe, diversi anni fa, aveva sostenuto che le donne fossero inadatte a governare causa le mestruazioni perché le renderebbe "instabili".

Nel lontano 1989, in un'intervista a una rivista maschile, affermò che non sarebbe stato appropriato avere donne ai posti di alta responsabilità perché il ciclo rende instabili e irragionevoli in alcuni giorni del mese. "Le donne - rilevò l'ex professore universitario - non sono normali quando hanno il ciclo e non si può assolutamente permettere loro la possibilità di prendere decisioni importanti, come ad esempio entrare o meno in una guerra".



La campagna è stata lanciata su Twitter per il boicottaggio degli uomini che voteranno per il candidato sostenuto dai Liberaldemocratici, il partito del premier Shinzo Abe.