Giappone,allerta tsunami per sisma

23:12 - La Japan Meteorological Agency ha emesso un avviso di attenzione, secondo livello su quattro massimi) per lo tsunami in arrivo sull'arcipelago nipponico dopo il sisma di magnitudo 8,2 in Cile. L'altezza può arrivare fino a un metro. La misura interessa la costa del Pacifico dall'isola di Hokkaido al Tohoku (già colpito dallo tsunami dell'11 marzo 2011, con la crisi nucleare di Fukushima) e alla prefettura di Chiba. Non sono previsti danni.