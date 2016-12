10 agosto 2014 Giappone, allerta per il tifone Halong

Treni, voli e traghetti sospesi Nel giro di 24 ore, sono attese precipitazioni per circa 70 centimetri su Shikoku. Le autorità delle città di Yokkaichi e Suzuka hanno "consigliato" l'evacuazione di circa 512mila abitanti

06:21 - Massima allerta in Giappone per il tifone Halong che ha raggiunto Shikoku, nel sudovest del Paese. Le autorità delle città di Yokkaichi e Suzuka hanno "consigliato" l'evacuazione di circa 512mila abitanti. Nel giro di 24 ore, sono attese precipitazioni per circa 70 centimetri su Shikoku. La maggior parte dei traghetti e dei treni sono stati sospesi, mentre le autostrade sono state chiuse in più punti.