Gezi Park, tensione alta in Turchia

19:26 - La minaccia di arresto del premier Erdogan non ha fermato le migliaia di manifestanti in Turchia che vogliono poter esprimere la loro voce. Questa volta non solo a piazza Taksim, a Istanbul, ma anche ad Ankara e ad Adana infatti si sta manifestando per ricordare la rivolta di Gezi Park, in cui morirono 8 persone. La polizia è schierata in tenuta anti-sommossa: ha lanciato lacrimogeni contro i dimostranti ed effettuato arresti preventivi.