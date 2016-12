2 luglio 2014 Gerusalemme, ucciso 17enne palestinese Hamas; "Israele pagherà il prezzo" Il cadavere è stato trovato in un bosco. Potrebbe trattarsi di una ritorsione per l'uccisione dei tre ragazzi ebrei in Cisgiordania. Netanyahu: "E' un crimine abominevole". Scontri a Gerusalemme Est Tweet google 0 Invia ad un amico

17:17 - Il cadavere di un 17enne palestinese, Mohammed Abu Khdeir, è stato trovato dalla polizia israeliana in un bosco di Gerusalemme. Non è escluso che il delitto sia stato compiuto da ultrà ebrei in ritorsione per la uccisione di tre ragazzi israeliani in Cisgiordania. Fonti locali riferiscono che il giovane è stato fatto salire a forza su un'automobile mentre si recava all'alba a pregare in una moschea. Hamas: "israele pagherà".

Tensione alle stelle a Gerusalemme Est - Scontri tra polizia e dimostranti palestinesi a Beit Hanina e Shufat, a Gerusalemme est, dopo il ritrovamento del corpo del giovane. Negli scontri, riportano i media israeliani, ci sarebbero attualmente tre feriti tra i manifestanti.



Netanyahu condanna: "Crimine abominevole" - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha chiesto a Israele di condannare il rapimento e l'uccisione del giovane arabo. Pronta la risposta del premier israeliano, Benyamin Netanyahu, che ha definito l'omicidio del ragazzo "un crimine abominevole".



Netanyahu, che ha incontrato il ministro della pubblica sicurezza, Yitzhak Aharonovich, ha chiesto "un'immediata inchiesta sull'uccisione del giovane palestinese e sulle circostanze intorno alla morte". "Israele - ha aggiunto - è un paese di legge e ognuno è obbligato ad agire in accordo con la legge stessa".



Hamas: "Israele pagherà questo crimine" - "Israele pagherà il prezzo dei suoi crimini". Lo ha detto Hamas commentando il rapimento e l'uccisione del giovane palestinese. "Il nostro popolo - è scritto in un comunicato, citato da fonti locali - non resterà inerte davanti a questo crimine omicida, né a nessun altro assassinio o incendio o demolizione commesso da orde di coloni".