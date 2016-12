26 maggio 2014 Germania: un neonazista in Europa Udo Voigt, leader del partito di estrema destra Npd, ha ottenuto l'1% dei voti e entra al Parlamento europeo approfittando della riforma elettorale Tweet google 0 Invia ad un amico

18:43 - Il partito neonazista tedesco Npd, sfuggito qualche tempo fa alla prospettiva d'essere messo fuori legge, farà entrare per la prima volta un suo deputato nel parlamento europeo. L'Ndp conquista da parte sua l'1% dei consensi. Trecentomila voti, tutti presi nella ex Ddr . In assenza di sbarramento, piazzano almeno un deputato anche altre forze minori: dal partito animalista a quello per la Famiglia.