11 aprile 2014 Germania, tazze cinesi con il volto

17:02 - Oltre 5mila tazze con il volto di Adolf Hitler sugli scaffali di una catena di negozi d'arredamento tedesca. E' bufera sulla Zurbbrueggen, società che distribuisce mobili e oggetti domestici. Le tazze sono state fabbricate in Cina e consegnate senza che nessuno si accorgesse della cosa. L'azienda si difende: "E' stato un errore". Intanto offre buoni di 20 euro per chi riporterà uno dei 175 pezzi già venduti.

"Quando abbiamo aperto i pacchi non ci siamo accorti di nulla. E' stata una catena di circostanze sfortunate", si sono giustificati i vertici Zurbbrueggen, come riporta il Neue Westfälische. La polemica però divampa. La fabbricazione delle tazze era stata commissionata in Cina, dove, in mezzo a rose e poesie, hanno stampato il volto del Fuhrer con una svastica. In tutto sono arrivati in Germania 5mila pezzi, distribuiti in quattro filiali.



A Bielefeld, 175 tazze sono già state vendute, al prezzo di 1,99 euro. Ora l'azienda offre bonus di 20 euro a chi le riconsegnerà, mentre le altre sono già state distrutte.