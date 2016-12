Germania,rogo in casa:morte 2 bimbe

02:00 - Due bambine di quattro e otto anni sono morte in Germania in un incendio scoppiato in una casa nella cittadina di Duderstadt. Nel rogo dell'abitazione dove le piccole vivevano con i genitori, sono rimasti feriti gravemente anche i fratellini di nove e dieci anni e i nonni delle vittime. I vigili del fuoco intervenuti hanno potuto salvare solo i due fratelli e la nonna di 58 anni, mentre il nonno di 65 anni si è dovuto lanciare da una finestra.