20:04 - Il governo tedesco ha raggiunto un'intesa su un progetto di legge sulla doppia cittadinanza per i figli di migranti, nati in Germania. L'accordo prevede la cancellazione dell'obbligo di scelta tra due nazionalità per i giovani che entro 21 anni abbiano trascorso almeno otto anni o abbiano frequentato per almeno sei anni una scuola tedesca.