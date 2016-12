Germania,nave contro pontile:feriti

21:46 - In Germania una nave ha speronato il pontile all'ingresso del porto di Amrum, isola del mar del Nord. Almeno 27 persone sono rimaste ferite, tra cui due in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, una volta entrato nel porto il capitano non è più riuscito a fermare l'Adler-Express, che si è schiantata sulla banchina. L'imbarcazione, lunga 42 metri, con a bordo 233 passeggeri, non rispondeva ai comandi, ha spiegato il comandante.