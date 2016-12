Genocidio Rwanda, accuse a Francia

01:37 - Quando mancano solo due giorni alle commemorazioni del genocidio che nel 1994 fece un milione di morti in Rwanda, il presidente Paul Kagame ha nuovamente accusato la Francia di "aver partecipato" e "preparato politicamente" i massacri. Kagame ha anche denunciato "il ruolo attivo" svolto dal Belgio, ex potenza coloniale da cui il Rwanda ha ottenuto l'indipendenza nel 1961. In risposta, Parigi ha fatto sapere che non parteciperà alle cerimonie.