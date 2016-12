Genitori Reeva: sentenza ingiusta

20:46 - La condanna per omicidio colposo inflitta a Oscar Pistorius per l'uccisione della fidanzata Reeva Steenkamp è "ingiusta" per i genitori della modella che, in un'intervista alla Nbc, hanno espresso tutto il loro dolore. "Io voglio solo la verità. Ha sparato contro la porta, non posso credere che abbiano pensato sia stato un incidente. Questo verdetto è ingiusto", ha detto June, la mamma della giovane uccisa la notte di San Valentino.