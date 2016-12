Gemelline nate tenendosi per mano: un altro caso nello stesso ospedale Usa

21:37 - Qualche giorno fa le immagini di due gemelline "mono-mono" nate tenendosi per mano avevano commosso il mondo. Ora nella stessa clinica, l'Akron General Hospital in Ohio, è successo di nuovo: altre due gemelline "mono-mono" sono venute alla luce tenendosi per mano. Un evento rarissimo, che si è ripetuto per due volte nello stesso luogo a distanza di pochi giorni.

I gemelli mono-mono condividono non solo la stessa sacca amniotica ma anche la stessa placenta, e un parto del genere è un fatto statisticamente molto raro di per sé. ma, sottolinea il direttore di Medicina materna e fetale all'Akron General Hospital, John Stewart, "la probabilità che un evento simile si potesse ripetere nello nostro ospedale erano tra una su un milione e una su dieci milioni".



La madre, la 24enne Amanda Arnold, ha partorito con parto cesareo alla 32esima settimana: le bimbe stanno bene ma resteranno in clinica per alcune settimane come è consueto con nascite gemellari e premature.