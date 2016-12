07:23 - Almeno tredici persone sono morte di freddo in Romania dove nevica ininterrottamente da giorni e le temperature sono polari. Ne ha dato notizia il segretario di stato all'Interno Raed Arafat, citato dall'agenzia Mediafax. Si tratta in gran parte di barboni anziani e alcolizzati. Decine di villaggi sono isolati e il traffico è in tilt in tutto il Paese. Venerdì a Bucarest la temperatura era scesa a 15 gradi sotto zero.