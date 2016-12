Gb, un bambino curioso? No ispezione alla ricerca di qualcosa da rubare

10:06 - Un uomo e un bambino entrano in un salone da parrucchiere. La scusa probabilmente è quella di chiedere qualche informazione e mentre la titolare del negozio, alle prese con una cliente, risponde all'uomo, il bambino si aggira curioso per il locale. Nessun interesse per il mondo dell'hairstyle, quanto un'attenta ispezione alla ricerca di qualcosa di valore. Quando è sicuro infatti di non essere visto da nessuno, eccolo infilarsi in tasca il cellulare appoggiata dalla parrucchiera su un bancone. Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza del salone, in una cittadina inglese, mostra la tecnica di furto.