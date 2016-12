Gb, tempo di saldi: anche i gadget del principino George a prezzi stracciati

15:06 - In tempi di crisi, sotto il periodo di saldi, anche da Palazzo Reale arrivano gli sconti. Buckingham Palace ha messo in vendita tazze, piattini e accessori vari del principino George a prezzi veramente stracciati. Insomma, di questi giorni, gli affari sono affari, reali e non. Visto il boom di attenzione girata attorno alla nascita del Royal Baby, niente di meglio che provare a guadagnare anche con i suoi gadget. La catena di casa Windsor, "queen shops", ha deciso di saldare proprio tutto: mancano solo i reali in persona!