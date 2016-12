Gb, stampa: identificato boia di Foley

15:01 - I servizi britannici hanno identificato il boia di James Foley, "John il jihadista", l'uomo che compare nel video dell'uccisione del giornalista americano. Lo scrive il Sunday Times, in base alla anticipazioni diffuse in serata. Secondo il domenicale, i jihadisti si dicono inoltre pronti a colpire la Gran Bretagna.

Secondo il tabloid inglese The Sun, in cima alla lista dei sospettati primeggia l'ex rapper Abdel-Majed Abdel Bary,conosciuto come L.Jinny o Lyricist Jinn , che insieme ad altri due jihadisti britannici formava il gruppo "The Beatles". Sarebbe il responsabile della gestione degli ostaggi stranieri e ora si troverebbe a Raqqa, roccaforte dello Stato islamico. Tempo fa, Bary aveva twittato una sua foto nella quale teneva in mano una testa decapitata.