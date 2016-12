19:50 - Londra propone la propria candidatura come sede alternativa per la riunione del G7, nel caso in cui la Russia dovesse essere espulsa dal G8 a causa della sua politica in Ucraina. A scriverlo è il settimanale tedesco "Der Spiegel", citando una fonte vicina al governo tedesco. La proposta dell'esecutivo britannico sarebbe stata accolta dagli altri sei Paesi membri, Italia inclusa.