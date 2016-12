Gb, scoperta shock in un ristorante: trovato leone morto nel congelatore

08:30 - Un leone morto è stato trovato all'interno di un congelatore in un ristorante di Chichester, nel Sussex, nel Sud della Gran Bretagna. A ritrovare la carcassa dell'animale sono stati gli ispettori sanitari durante un normale controllo nel locale, che si trova nei pressi dello zoo della città. Il leone era adagiato nel freezer, insieme al resto degli alimenti che venivano serviti ai clienti.

Il titolare del ristorante ha confermato che il leone gli era stato dato dal personale dello zoo per sfamare i suoi cani. Dal controllo, tuttavia, non sono emerse altre violazioni sanitarie: per questo motivo gli ispettori non hanno potuto chiudere il locale.