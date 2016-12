Gb, rapiti cinque Chihuahua di lusso

15:04 - La cagnolina Xena, 14 mesi, nominata miglior cucciolo di razza in Inghilterra al Crufts Show 2014, che da sola vale più di 20mila euro, insieme ad Angel, Io, Pandora e Evie è stata rapita. Si tratta di cinque Chihuahua dal pedigree purissimo. I ladri hanno sfondato con una spranga una finestra della casa dei loro padroni nell'East Yorkshire e li hanno portati via.

Cinque cagnolini che per Mal e Lucy Hilton sono come figli. Il loro affetto per loro è smisurato, e siccome tutti insieme valgono quasi 40mila euro, e’ intervenuta la polizia che ha fatto scattare una ricerca a livello nazionale. Secondo gli agenti i ladri potrebbero averli portati via con un cesto di vimini. Tuttavia i cuccioli sono così riconoscibili che difficilmente potranno essere rivenduti. Per questo si teme che i ladri possano trattarli male ed eventualmente sbarazzarsene.

"Ho 65 anni - ha detto affranto il proprietario Mal Hilton, - e per tanti anni non ho mai pianto fino ad ora. Chi adesso li ha tra le mani li lasci da un veterinario o per strada, così possiamo riportarli a casa".



Anche la polizia ha lanciato un appello: "Chiunque sa qualcosa si faccia avanti". Questi Chihuahua, da sempre pettinati, coccolati e trattati come principini, hanno forse più bisogno di cure e attenzioni particolari, ma soprattutto come tutti gli animali domestici, hanno bisogno di ricongiungersi ai loro padroni.