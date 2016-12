Gb, polemiche su piano fisco

07:29 - E' polemica in Gran Bretagna per il piano del governo che vuole autorizzare il fisco al prelievo forzoso nei conti correnti di chi non ha pagato le tasse. Annunciato a marzo, il progetto è stato duramente criticato da una commissione parlamentare, che si è detta "molto preoccupata" per il rischio di errori ed abusi ai danni dei contribuenti. Il piano, comunque, procede: se approvato dal Parlamento, entrerà in vigore nell'anno fiscale 2015-16.